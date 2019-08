É no silêncio das vítimas que germina a impunidade. De um crime que se fecha em casa.A ele assistem, no máximo, familiares próximos, muitas vezes os filhos, paralisados na imaturidade traumatizada.Vizinhos, família alargada, comunidade, todos, por vezes, ignoram os sinais, no desejo envergonhado de que não seja verdade.Porque assim é mais fácil continuar a ignorar. De súbito, surgem mulheres como a Carla Angelina, que contou, no ‘’, como ficou às portas da morte.Palavras simples, realidade sinistra, "só um monstro seria capaz de fazer isto". É à força da denúncia que se combate a violência doméstica.Obrigado, Carla.