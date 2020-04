Regresso ao futuro

Chegou a hora da decisão mais difícil. Há um mês, suspendemos a vida, fechámo-nos em casa, quem pôde inaugurou o teletrabalho. Passámos a levar as compras a casa dos mais velhos. Só por videochamada os nossos filhos viram os avós.Foi como se nos retirássemos da face da Terra. Assim lográmos travar contágios, proteger grupos de risco, reduzir o sufoco nos Cuidados Intensivos.Sim, salvámos vidas, e coisa mais preciosa no Mundo não há. Mas, como na canção, isso sabe a pouco, e jamais diremos que correu bem. Seria afronta imperdoável a todos os que morreram.Porém, chegou a hora da decisão mais difícil. Apesar de todo o sofrimento, temos de recomeçar. Aos poucos, com cuidado, sempre a proteger grupos de risco e quem mais precisa. Temos de correr o risco do recomeço. Os custos da contenção ameaçam dizimar de forma inimaginável tudo o que colhemos até aqui. Está perto, ou passou já, o ponto em que o confinamento só agravará a dor e o sofrimento coletivos.A última frase da ‘Mensagem’ de Pessoa sabe a sebastianismo. Mas, na nossa História, soubemos sempre transformá-la em hino à vida. ‘É a hora!’