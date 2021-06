Fernando Santos fez as duas alterações no meio que se impunham, e não poupou ninguém. Em hora e meia, Portugal percorreu virtualmente todos os lugares do grupo, e durante um bom pedaço esteve fora do Euro. À cautela, não fosse o diabo tecê-las, até engolimos o sapo de torcer pela equipa da senhora Merkel, e festejámos os seus golos.No final, prevaleceu a lógica: no grupo da morte apuraram-se o campeão do ...