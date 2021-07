Bilhete Postal

O relatório do Fisco que revelamos em primeira mão é explosivo. Traça o retrato de uma indústria que vive num mundo irreal e que alimenta na fuga ao Fisco a sua vertigem despesista.O futebol é uma máquina de vender ilusões. À conta desse vínculo afetivo que estabelece com o público faz passar a ideia de que tem um poder imenso de influenciar as massas. Vem daí a dificuldade que a democracia tem demonstrado em lidar com o tema.Ora, afrontar as práticas sujas do futebol não é afrontar o futebol. Vai mal a Justiça quando julga ser preferível manter tudo numa nebulosa, sem perceber que o cidadão que gosta do espetáculo prefere mil vezes a honestidade ao jogo sujo.Se a Justiça tiver coragem para avançar, veremos como os adeptos serão os primeiros a aplaudir a limpeza de balneário.