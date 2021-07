Pelo que conhecemos da atuação política de António Costa nada nos garante que esteja próxima uma remodelação governamental, muito menos com alterações profundas no Executivo. Costa já mostrou que é um decisor frio, que preza a estabilidade, e que é capaz de aguentar um elemento da sua equipa bem para lá do que possa parecer razoável. Porém, a forma como o seu entorno governamental se mostra desgastado prova que o fantasma da remodelação começa a ser um problema para o primeiro-ministro. Falar do adeus ao Executivo deixou de ser tabu, como se viu pelas declarações do sempre diplomático Santos Silva. Se na política tudo o que parece é, a realidade vai complicar-se. Pode não haver remodelação, mas já há quem atue como se ela estivesse iminente.



Isso desgasta o poder de qualquer governo.

Ver comentários