Bilhete Postal

O inquérito da IGAI aos festejos do Sporting tem tudo para incendiar o ambiente eleitoral.Não falo apenas da decisão do ministro Cabrita de ignorar o conselho dado pela direção da PSP. A polícia tentou travar os festejos no formato em que acabaram por acontecer.Outro dos centros da polémica é a autarquia de Lisboa. A polícia enviou um email à câmara a vetar a utilização de um ecrã gigante perto de Alvalade, porque a transmissão do jogo iria atrair a multidão e o risco.A autarquia desconversou, mas agora sabemos que este email existiu mesmo. A implicação é enorme: parte do que correu mal pode ser assacado à câmara de Medina e ao facto de este email se ter perdido nos serviços autárquicos.O ecrã gigante foi mesmo instalado. Agora, prepara-se para aterrar na campanha eleitoral para a Câmara de Lisboa.