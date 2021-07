Bilhete Postal

A forma como Ricardo Salgado continua a fintar a Justiça deixa todos os portugueses boquiabertos. Alegar motivos de saúde relacionados com a Covid para não estar no tribunal, e depois ignorar a doença em viagens pela Europa é mais um episódio rocambolesco na história da fuga sem fim do ex-banqueiro. Uma espécie de ‘apanha-me se puderes’ à portuguesa.Porém, imaginar Salgado a falar francês para não ser reconhecido na Sardenha é uma história que entra diretamente para o anedotário nacional.Se não houver outro castigo, este será sempre o nosso consolo: Ricardo Salgado bem pode tentar esconder-se e falar em qualquer língua do Mundo. Faça o que fizer, vai ser sempre reconhecido por um português com quem se cruze em qualquer ponto do Globo. A Justiça pode ter vacas sagradas. O nosso juízo de homens livres não.