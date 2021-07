Bilhete Postal

O regresso do público aos estádios de futebol parece uma decisão comezinha, mas é uma poderosa ferramenta para mudar o estado de espírito do País. Era para todos nós cada vez mais incompreensível ver Wembley repleto de público na final do Campeonato Europeu, enquanto por cá mal podemos ir a um restaurante.



Marcelo bem pressionava há semanas para que fossem finalmente alteradas as decisões mais restritivas ainda em vigor em resultado de um medo já anacrónico da pandemia. No momento em que se dá novo passo rumo à normalidade, teremos de agradecer ao Presidente ter juntado a sua voz a todos os que têm defendido a assunção coletiva de que a vida deve continuar. A final da Supertaça, no próximo sábado, vai ser muito mais que um jogo de futebol. Vai ser uma metáfora do novo futuro que todos teremos de conquistar.

Ver comentários