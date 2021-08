Bilhete Postal

Há muitas anedotas parecidas com a história das portas que ficaram a mais de um metro da estrada, em Lisboa.É sempre extraordinário quando nos confrontamos com exemplos do chico-espertismo que nos governa, quer no poder central, quer no poder local.Pelos vistos havia pressa para acabar aquela espécie de obra do regime, no Palácio da Ajuda. Porém, foi preciso um espírito muito engenhoso para encontrar uma solução quando se verificou que a estrada não batia certo com a altura das casas.Pintura aqui, pintura ali, e já está. Tudo disfarçado.Eis uma manifestação perfeita do espírito de desenrascanço.Pelo que hoje contamos, agora é atração turística. Só falta a câmara começar a cobrar bilhete. Talvez chegue para pagar os acertos que faltam.O nosso Estado é impagável.