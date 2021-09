Bilhete Postal

Pequeno balanço a caminho das eleições: a grande figura da campanha é o PRR.Costa montou a estratégia do PS em cima da bazuca, e facilitou a vida às oposições. O uso partidário dos bens do Estado é área sensível para os portugueses.Rio tem conseguido puxar Coimbra para o centro das atenções. À beira de derrotas catastróficas em Lisboa e Porto, é na terceira cidade do País que pode virar o jogo. O ponto focal das Autárquicas está em apenas 6 câmaras.Além das 3 principais cidades, veja-se Almada, Amadora e Figueira. Aqui, porque se abre mais um futuro político para Santana Lopes. Na Amadora, porque está em jogo o valor da versão Chega do PSD. Em Almada, porque é a grande esperança do PCP.Em Autárquicas, os outros partidos pouco têm a ganhar. Por isso, caro leitor, fique atento a estas 6 câmaras. Aí se joga o resultado das eleições.