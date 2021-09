Bilhete Postal

Tinham razão os que, há meses largos, fizeram as contas e apontaram no calendário a data provável para o fim da pandemia.Fim de setembro, mesmo a tempo das autárquicas.Nessa altura, parecia uma previsão timorata. Seria muito difícil fazer coincidir os humores do vírus, as benfeitorias das vacinas e a data das eleições municipais.Mas a verdade é que tudo se confirma. Depois de vermos Costa a anunciar pelo País a boa nova da bazuca, eis que se aproxima a hora de recolher aos aposentos do Conselho de Ministros.Tudo indica que será já quinta-feira o anúncio urbi et orbi do fim da pandemia, ou pelo menos das restrições mais gravosas ainda em vigor.Marta Temido foi aplaudida de pé, ontem, no comício de Medina.O que dirá o vice-almirante de tanta coincidência junta?