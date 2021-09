Bilhete Postal

Éum verdadeiro adeus à máscara. Dia 1 de outubro, acaba o uso obrigatório no trabalho, nos restaurantes e nas escolas. E não vai deixar saudades entre nós.Na verdade, nunca foi muito bem-amada. Chegou até envolvida em polémica, porque a diretora-geral da Saúde desvalorizou-a, acusando-a de transmitir uma falsa sensação de segurança - lembra-se o leitor? Depois, o drama foi arranjá-las, porque ninguém tinha curado de se precaver. Finalmente, acabou por ser aceite, ou pelo menos tolerada.Em resumo, adeus máscara. Trata-se de uma mudança simbólica muito poderosa, que vai reforçar a sensação de que a pandemia terminou. Também por isto, para todos os efeitos dia 1 de outubro será o dia do regresso ao normal.Falta agora cumprir a promessa de acabar com os relatórios diários da Covid.É uma questão de bom senso.