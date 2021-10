Bilhete Postal

Em vez de fazerem o seu trabalho, Governo, Bloco e PCP transformam o Orçamento numa espécie de lavagem de roupa suja em público entre casais desavindos. Nos últimos dias, em vez de negociarem com seriedade, têm maçado os portugueses com conferências de imprensa que começam a roçar o ridículo.Se o Bloco diz que espera até quarta pelo Governo, o Governo responde que pelo Bloco até quarta espera. Será que não se apercebem do mal que estão a fazer à imagem da política e dos políticos? Deixem-me adivinhar: depois deste espetáculo lamentável, se formos para eleições é esta mesma gente que vai criticar os portugueses por causa da abstenção, sem perceberem como estamos todos fartos destes truques.Façam assim: negoceiem de forma recatada, como fazem as pessoas adultas, e no fim digam se há Orçamento ou se vamos a votos. E não façam o País perder mais tempo.