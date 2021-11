Bilhete Postal

Cidadania e Desenvolvimento. Tem nome pomposo o fantasma que atormenta há anos a vida de Tiago e Rafael, dois irmãos, 15 e 13 anos, jovens, tão jovens, apanhados nas malhas que o Estado tece.



Cidadania e Desenvolvimento, nome da disciplina maldita que os pais dos jovens não querem que eles frequentem. São ambos ótimos alunos, mas como não frequentam uma só disciplina, Cidadania e Desenvolvimento, acabaram a chumbar por faltas. Uma providência cautelar tinha torneado o problema, mas ontem a decisão surgiu, irrevogável. Têm de repetir o ano, voltar atrás. Desta vez, nem a Justiça teve bom senso. Entre família, Ministério da Educação e Justiça, eis a questão-chave: quem se preocupará com o que, no fundo, está aqui em causa? A vida e o futuro de dois rapazes, cheios de sonhos, bons alunos, mas agora com a vida em ponto morto.

