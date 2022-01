Bilhete Postal

Numa espécie de debate na vigésima quinta hora, um debate adicional depois dos debates, eis que o confronto entre os 9 líderes ao mesmo tempo, ontem à noite, na RTP, traz uma novidade de monta.António Costa e Rui Rio estão a viver em dois mundos diferentes, totalmente opostos e irreconciliáveis. Costa olha para os novos horizontes eleitorais e vislumbra como possível uma maioria absoluta. Assim mesmo a definiu, apelando aos portugueses, por uma vez. Enquanto isso, Rio continua a traçar cenários de governabilidade, PSD com PS, PS com PSD, ou então CDS e Liberais serão os parceiros preferenciais.Em suma: Costa e Rio olham para as sondagens e veem duas realidades alternativas. A clareza da mensagem eleitoral de António Costa começa a assemelhar-se à de Cavaco Silva nas maiorias absolutas do PSD.O que valerá essa clareza?