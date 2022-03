Os tambores da guerra surpreendem os europeus, habituados à paz que pensavam indestrutível. Para as novas gerações, as imagens que passaram a encher os telejornais são uma realidade inesperada.Tal como no tempo da Covid, que agora parece tão longínquo, há um tema que monopoliza as atenções, e é difícil direcionar a atenção do espectador para outras notícias.