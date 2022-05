Bilhete Postal

João Rendeiro não era um preso qualquer.

Trata-se de um banqueiro condenado que desafiou a Justiça e fugiu do País.

Agora que há a notícia da sua morte na prisão, em Durban, é bom que o Estado português não reincida na falta de cuidado e de diligência no tratamento deste caso.

É necessário que representantes certificados do Estado português confirmem a morte do banqueiro e as circunstância em que ela ocorreu.

Deve também ser esclarecida muito bem a rocambolesca história da advogada que abandonou Rendeiro nas vésperas da sua morte.

Deve, finalmente, ser escrutinado o verdadeiro sentido da surpreendente alegação de que o banqueiro foragido já não tinha dinheiro.

Se a Justiça falhou durante a vida de João Rendeiro, é bom que não falhe também na sua morte.

O caso Rendeiro ainda não terminou.