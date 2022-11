Bilhete Postal

A investigação, publicada pelo New York Times e que hoje citamos, sobre o debate entre os militares russos relativo ao eventual uso de armas nucleares, o que mais impressiona é o cenário de destruição traçado em duas linhas. Efeito imediato: milhares de mortos.Efeito ao retardador: a zona da deflagração indefinidamente inabitável devido à radioatividade.A notícia resulta de uma fuga de informação das secretas americanas e deve ser levada a sério, quanto mais não seja por contribuir para a propagação do medo.Os americanos desde o início que demonstram ter muita informação sobre o que se passa em Moscovo. Por que razão é libertada agora? Washington parece dar sinais de se mover aos poucos rumo a uma atitude mais prudente sobre esta guerra. Para levar Zelensky à mesa das negociações, será necessária a ajuda da Europa.A ameaça nuclear faz parte do arsenal de pacificação.