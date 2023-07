Bilhete Postal

O futebol feminino é a grande via de crescimento do maior desporto do Mundo. Ainda há poucos anos estava tudo por desbravar na modalidade, mas hoje em dia as principais competições nacionais e europeias movimentam enormes assistências. O jogo de Portugal, no Bessa, esta semana, contra a Ucrânia teve mais espectadores que a esmagadora maioria dos jogos da liga profissional masculina. Também o número de jogadoras federadas disparou entre nós. Esta adesão em massa das mulheres ao futebol reforça as potencialidades do espetáculo. As jogadoras são as novas estrelas do futuro, como prova a chegada de uma geração de craques à publicidade de grandes marcas nacionais. Trata-se, ao que tudo indica, de um movimento sem retorno, que em Portugal tem sido particularmente rápido, apesar de um dos principais clubes, o FC Porto, continuar arredado da competição. Pois bem. É no meio de tudo isto que surge a euforia da primeira presença portuguesa num Mundial de futebol feminino. A seleção nacional partiu ontem para os antípodas, onde vai disputar a competição. Devido à diferença horária para a Austrália e Nova Zelândia, desta vez veremos os portugueses a vibrar com a seleção feminina bem cedo, entre as 8 e as 8 e meia da manhã, daqui por duas semanas. O futebol feminino entrou na moda e está a transformar-se num produto de grande consumo. Isso é bom, sobretudo, para o próprio futebol.

