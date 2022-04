Eunice Muñoz fazia parte de uma geração de atores e atrizes que beneficiou da televisão em geral, e das novelas em particular, para encontrar novos públicos. A comunicação com as novas gerações, proporcionada por este fenómeno, fez de Eunice uma personalidade transversal. Por ocasião da morte da grande dama do teatro português, as televisões prestaram-lhe a devida homenagem, e retribuíram os serviços prestados.









Ver comentários