A concorrência tem efeitos saudáveis. A figura do enviado-especial regressou em força aos telejornais, a reboque dos ventos de guerra na Ucrânia. Durante anos, fruto do desinvestimento nas redações, perdeu-se o hábito de enviar jornalistas nacionais para o olho do furacão. Foi nesse género de trabalho que medraram nomes consagrados da TV como José Rodrigues dos Santos ou Artur Albarran.