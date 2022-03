Há quem arrisque, aos poucos, fugir à hegemonia noticiosa relacionada com a guerra na Ucrânia. Neste particular, o ‘Telejornal’ tem sido claramente quem tem cumprido a sua missão de dar todas as notícias. Serviço público: este país tem na televisão a principal fonte de informação. Na SIC e na TVI, o conflito armado ocupa praticamente 100% da emissão.