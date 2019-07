Acabe-se com as claques

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O mais recente episódio de violência no futebol acentua a urgência de uma atuação firme por parte do Estado de direito. O treinador do Benfica simplificou ao dizer que é preciso "começar a prender esta malta", mas as simplificações têm o mérito de acentuar evidências e de abanar consciências.Com a coragem com que a justiça enfrentou o ataque a Alcochete, é urgente acabar com as claques,... < br />