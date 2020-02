Bons ares em Alvalade

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 24.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 24.02.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Hoje quero aproveitar este momento de comunicação consigo, leitor, para elogiar o presidente do Sporting. Frederico Varandas está a enfrentar as claques com a mesma coragem que a Justiça demonstrou no combate aos criminosos de Alcochete.Os mais recentes jogos provam que é possível normalizar o futebol, reduzir a violência nas bancadas, acabar com os artefactos pirotécnicos e com toda a sorte de fenómenos bizarros que se tinham ...