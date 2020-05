Chegou a hora de sair

O desconfinamento não fez disparar o número de contágios, nem a ocupação dos cuidados intensivos atingiu o ponto de não retorno. A solução mais racional para combater a pandemia não é, neste momento, ficar em casa. É adaptarmos o quotidiano às novas exigências sanitárias e seguirmos em frente.Temos de acabar com as mensagens que nos intimam a ficar em casa, como ainda há nalgumas autoestradas portuguesas, ou mesmo na emissão da televisão do Estado. Se ficarmos todos em casa estaremos a condenar o nosso mundo a um apocalipse sócio-económico de proporções inimagináveis.Vamos ser práticos: todos gostaríamos de apagar estes meses das nossas vidas, com tanto sofrimento, tanta morte incompreensível, tanto pasmo e incredulidade. Infelizmente, isso não é possível. Estes tempos farão para sempre parte da nossa memória individual e coletiva.O único resultado que poderemos esperar se continuarmos com as vidas suspensas será o prolongamento de um sofrimento já de si insuportável, mas que na verdade fomos obrigados a suportar, e que, para o bem e para o mal, teremos agora de ultrapassar.