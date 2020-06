EUA a ferro e fogo

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.06.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A violência policial na América não é assim tão rara. Os motins em Los Angeles, nos anos 90, marcaram uma geração. Rodney King foi espancado com uma selvajaria que ficou registada em imagens. Foi dos primeiros eventos globais com origem num vídeo amador: polícias brancos contra um cidadão negro, prostrado no chão.Porém, o rastilho para os motins terá sido a forma como a Justiça tentou ilibar ...