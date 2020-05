Há um adulto na sala

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 04.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Dois pesos, duas medidas. De um lado, o comício da CGTP, autorizado com distância de segurança que foi pura ilusão. Do outro, Fátima, sem peregrinos por razões sanitárias. Quando o governo se viu entalado, a ministra da Saúde achou mais prudente capitular. Mas a Igreja não se prestou ao negócio, e decidiu proteger os fiéis. Dias 12 e 13, serão icónicas as imagens do santuário, a ecoar as do Papa Francisco,...