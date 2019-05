Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.05.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Qual orquestra do Titanic a tocar enquanto o navio afunda, um grupo de trabalho no parlamento admite a reversão do acordo ortográfico, dito novo, mas já velho de uma década, e em uso prático e quotidiano há vários anos.Ou seja: há uma grave crise nos livros, nos jornais e na leitura, que se afundam, como alertou o Presidente Marcelo na conferência da ‘Sábado’.< br />