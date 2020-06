Mayday, Mayday pela TAP

Qual é a verdadeira noção de interesse nacional demonstrada por um ministro que apresenta um empréstimo de mil milhões de euros sem ter uma solução previamente negociada? Mais do que o anúncio de uma ajuda estatal, tratou-se de um verdadeiro ultimato aos acionistas privados da TAP.É certo que este dinheiro agora disponibilizado irá doer no nosso bolso de contribuintes. Ao Governo cabe, por isso, evitar novo buraco milionário nas contas do País.Mas salvar a TAP é uma tarefa hercúlea. O mínimo que se exige a todos os envolvidos é sentido de Estado e capacidade de procurar compromissos. Tudo o que o ministro Pedro Nuno Santos não tem demonstrado nesta matéria.A TAP é uma empresa estratégica, representa um fator de coesão nacional e territorial, e é um símbolo do País. Os portugueses gostam genuinamente da TAP, e não suportam a ideia de que ela possa estar a morrer. Está, por isso, na hora de lançar um SOS pela transportadora. Se necessário, o pedido de socorro deve chegar ao próprio Chefe de Estado.