Ressaca da política. Os telejornais abrem-se às velhas temáticas e voltam a estar despertos para outras notícias. Esta semana foi marcada pelo drama de um menino marroquino que caiu num poço com mais de 30 metros. A história acabou em tragédia que emocionou o país, e alguma parte do mundo também. Já no domingo chegou a glória europeia numa modalidade em crescimento, e as bandeiras voltaram a içar-se nas imagens dos telejornais.