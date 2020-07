Justiça e bom senso

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 02.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A progressão na carreira ficou suspensa durante os anos da troika. Na GNR apenas tiveram lugar as promoções que decorriam de necessidades funcionais e orgânicas. Ora, como são avaliadas essas necessidades com rigor, quando o mapa de pessoal tem anos e pouco ou nada altera? É que, assim, percebe-se que os anos de congelamento das carreiras tenham prejudicado mais uns que outros, já que, comparativamente com as outras categorias, os oficiais viram as ...