Demagogia e (In)justiça

A petição conjunta da APG/GNR com as estruturas das Forças Armadas (AP, ANS, AOFA) e com associação da Polícia Marítima (ASPPM), que reclama a contabilização integral do tempo de serviço em que vigorou o congelamento das carreiras foi a discussão no parlamento, bem como um diploma do PCP e um projeto de Resolução do BE.



O diploma foi chumbado com os votos contra do PS e do CDS-PP, abstenç...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.09.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para ler todos os Exclusivos CM durante o dia 23.09.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Consulte a aplicação MBway no seu telemóvel e aceite a transacção ok Autorizo receber, por e-mail e/ou SMS ofertas e promoções especiais Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina. Envio de factura simplificada?

Para pagar apenas com o seu número de telemóvel, adira ao MBway Saiba mais sobre outros métodos de pagamento