Casa sem telhado

Numa iniciativa que teve lugar na área do Comando do Porto, profissionais de diversas patentes dirigiram uma carta ao Pai Natal que, entre outros pedidos, reclamava o horário de serviço, as promoções, a transição para a tabela remuneratória, mais autonomia para a Instituição, melhores condições de serviço, o fim dos cortes nos subsídios e a manutenção do subsistema de saúde da Guarda.