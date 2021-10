Ponto de viragem

A sociedade atravessa uma nova fase que, esperemos, seja efetivamente de abertura. Mas esta abertura tem também de ser uma viragem, que tire o foco quase exclusivo do combate à Covid-19, que tem servido sobejamente para o Governo se escudar em justificar o que faz, mas sobretudo, o que não faz.No arranque da discussão do OE 2022 importa que se fixe um justo valor para o suplemento de risco, que se clarifique o calendário de execução da Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos do MAI e as suas prioridades, que venha a lume a nova orgânica da GNR, cuja proposta está no "segredo dos deuses" mas, sobretudo, que se reveja o sistema remuneratório dos profissionais da GNR.