2022 - Defender direitos

Findo o ano de 2021, impõe-se o balanço que comummente decorre do final de cada ciclo. Tal como em 2020, a pandemia veio comprovar a centralidade das funções das forças de segurança, sem as quais o combate que ainda hoje travamos com esta realidade jamais teria sucesso.Mas, nem assim essa centralidade veio acompanhada de qualquer valorização das funções de segurança pública e, lamentavelmente, cada vez há mais terreno para que a Lei seja atropelada sistematicamente, em prejuízo daqueles que a fazem cumprir ao cidadão.