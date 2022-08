Esta semana ficou marcada por mais um suicídio na GNR, bem como pela primeira reunião com o Ministro da Tutela, decorrido quase meio ano de legislatura.



Quer uma quer outra situação explicam-se a si próprias e o que importa clarificar é a relação entre ambas.



Há razões para que a média de suicídios na GNR seja superior à média nacional e não podem ser ignorados factores como uma prevenção insuficiente e ineficiente, a somar a condições de trabalho precárias e ao não reconhecimento, quer do ponto de vista legal, quer do ponto de vista remuneratório do desgaste e risco a que estamos sujeitos e consequente desmotivação.









