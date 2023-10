O diabo nos detalhes

A proposta do OE2024 traz, alegadamente, boas notícias no que respeita a reposição de parte do período de congelamento das carreiras, por via da utilização de 6 pontos para transição de nível remuneratório. Mas citemos a sabedoria popular: o diabo está nos detalhes.



Estes 6 pontos obtidos na avaliação de desempenho serão utilizados apenas a quem tenha 18 ou mais anos de serviço durante os períodos em que ocorreram os congelamentos e logo aí aparece a maçã podre, já que a maioria encontra-se no último nível remuneratório do posto e muitos detêm esse posto há 22 anos e, não sendo promovidos, ganharão zero.









