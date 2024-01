Este ano é marcado pela continuidade nas nossas reivindicações e, não contraditoriamente, pela rutura com uma Tutela que se demonstrou incapaz de dignificar as carreiras dos profissionais da GNR!



2023 terminou com uma postura de desprezo do Governo para com os profissionais da GNR e da PSP, ao ficarem excluídos do suplemento de missão atribuído à PJ, ao não ser considerada a sua valorização remuneratória, pese embora, à exceção do PS, exista um consenso parlamentar a este respeito.









