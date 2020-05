A regra e a exceção

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A exceção a que obrigou a pandemia fez com os cidadãos aceitassem restrições sérias aos seus direitos, liberdades e garantias, da mesma forma que os profissionais da GNR conseguiram interiorizar alterações ao horário de trabalho para corresponder à necessidade de maior empenho operacional. Ainda, depararam-se com o atraso no pagamento dos retroativos referentes aos suplementos em período de férias, que estava agendado ...