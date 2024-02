São já quase dois meses de intensas ações de protesto, com milhares de profissionais das Forças de Segurança nas ruas. Muito se tem comentado e se alguns reconhecem que os protestos são mais que justificados, que são de inteira justiça as reivindicações dos profissionais da GNR e da PSP, outros tentam desvirtuar, aproveitando ações espontâneas que passam ao lado do controle da Plataforma para passar a ideia de que os polícias são extremistas e arruaceiros.









