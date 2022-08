A APG/GNR esteve presente em etapas da Volta à Portugal em Bicicleta, materializando a indignação que os profissionais da GNR sentem. Pretende-se quebrar o silêncio que hoje reina sobre aquilo que é a realidade da GNR, onde parece que está tudo bem, mas onde nada se resolve.



Por detrás deste muro de silêncio há profissionais da Guarda com remunerações indignas, com horários de trabalho desumanos, com condições de serviço precárias e que hoje veem a sua progressão na carreira esbarrar numa avaliação que nasceu torta do SIADAP e que teve o mérito de se tornar ainda pior.









