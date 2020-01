Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 30.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 30.01.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Lamentavelmente mais um profissional da GNR pôs termo à vida. Precisamente no dia anterior decorreu uma conferência promovida pela APG/GNR intitulada ‘Forças de Segurança – do Burnout ao Suicídio’, com o objetivo de analisar esta problemática, debatê-la e, sobretudo, traçar caminhos de prevenção para o futuro.Do ilustre painel de oradores há conclusões que nos surgem como ó... < br />