No passado dia 14 de setembro, a APG/GNR e a ASPP/PSP concentraram-se em protesto junto à residência oficial do Primeiro-Ministro. Estava e está em causa o valor absurdo que se impôs para o suplemento de risco, 68,96€!Este valor que foi imposto -não negociado – não é justo e não dignifica as nossas funções.