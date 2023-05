A tónica do Encontro Nacional das Forças de Segurança promovido pela CCP foi o descontentamento decorrente da falta de respostas às reivindicações que têm sido sistematicamente apresentadas ao Governo e às Tutelas.



A necessidade de valorização salarial, de condições de serviço adequadas, de justeza na progressão na carreira e de acesso a cuidados de saúde ajustados às funções de segurança pública justifica que as forças de segurança unam as suas vozes e recorram ao protesto.









