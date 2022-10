As associações da GNR foram chamadas a reunir com o ministro da Administração Interna, para tomarem conhecimento dos aumentos salariais previstos na proposta de OE 2023.



No final da reunião, terá dito o Sr. ministro que ficámos satisfeitos com os valores apresentados. Ora, não sabemos a quem se estaria a referir, mas certamente não seria à APG/GNR.









