A aprovação do OE2022 na generalidade veio confirmar aquilo que já se previa de um Governo sustentado por uma maioria absoluta, que ao contrário do que apregoou não entende que a evolução da economia está intimamente ligada ao poder de compra.



São factos, não são argumentos. O aumento da Tabela Remuneratória Única em 0,9% contrasta com os 7,2% de inflação do mês passado.









