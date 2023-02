A APG/GNR reuniu esta semana com a Secretária de Estado da Administração Interna. Entrámos sem agenda e só tomámos conhecimento desta já no local. Estiveram em discussão alterações ao diploma dos serviços remunerados e às regras de higiene, segurança e saúde no trabalho.



Não é que não se tratem de matérias importantes, mas quando é que se vão discutir pontos estruturais como as questões remuneratórias e a escassez e gestão deficitária de efetivo que tanto descontentamento têm gerado?









