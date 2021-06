Estamos quase no segundo semestre de 2021 e o suplemento de risco deveria estar regulamentado para entrar em vigor, após negociação com as estruturas da PSP e da GNR - mas não está!Depois de reuniões, de propostas de diploma em cima da mesa, a verdade é que se desconhece o valor que irá ter esta prestação remuneratória, tendo sido apontada uma percentagem “x” do índice “x”...