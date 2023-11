Decorre hoje a votação final do OE 2024 e não existirão surpresas, considerando a maioria parlamentar e a falta de recetividade por parte do MAI, que decidiu desde o início do mandato alhear-se daqueles que Tutela, das suas aspirações.



Independentemente da previsibilidade dos resultados da votação, os profissionais da APG/GNR, por via da sua estrutura representativa, não deixaram de se fazer representar nas galerias do Parlamento, em protesto.









