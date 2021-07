Risco e hipocrisia

Hoje decorrerá a última reunião de negociação com o SEAAI sobre o suplemento de risco. Desde o início que estivemos com sentido de responsabilidade, seriedade e firmeza na defesa dos interesses dos Profissionais da GNR, sem vacilar. Quando não existe acordo tem que haver negociação e, consequentemente, cedências de parte a parte, para se conseguir chegar a um resultado, mesmo que não seja o ideal. Mas para se chegar a um objetivo tem que existir uma base, um trabalho feito que sustente as propostas apresentadas, não basta gritar alto.Tal como outros, também poderíamos usar o populismo instantâneo para cativar os profissionais, mas aí não estaríamos a ser sérios, estaríamos a criar-lhes falsas expectativas, a mentir-lhes. As propostas apresentadas pela APG/GNR estão assentes numa postura séria, firmada em 3 décadas de percurso reivindicativo, com objetivos e transparente. Posto isto, entrar em “pseudo” uniões cujo resultado prático é a desunião não é connosco.